Alexandre DENIS

Depuis Septembre 2007 : Poste de Technicien Ordonnancement/Lancement et Responsable de l’informatique.



2006/2007 : Poste d’assistant de Gestion de Production en alternance. Projet : Implantation d’un logiciel de GPAO.



Eté 2006: Vacances scolaires du 17/07/2006 au 18/08/2006 : Poste de logistique Renault Trucks 69200 Vénissieux



2005/2006: Stage en entreprise: du 10/10/2005 au 21/11/2005:Exploitation de systèmes automatisés et Intégration du service de maintenance.

ITW Bailly Comte 69728 Genay



2004/2005: Stage en entreprise: du 30/05/2005 au 01/07/2005:Vie de l'entreprise, Exploitation de systèmes automatisés et Intégration du service de maintenance.

ITW Bailly Comte 69728 Genay



2002/2003:Vacances scolaires: Conditionnement et Manutention en intérim.

Fromagerie du Colombier ZI Nord 01330 Villars les Dombes.



2000/2001 et 2001/2002 : Vacances scolaires: Manutention en intérim.

Ateliers Saint Valentin 01390 Saint André de Corcy



1999/2000:stage de 10 jours: Contact avec l'entreprise Industrielle.

Majorette SA.110 rue du Companet 69143 Rilleux la Pape.