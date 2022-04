Alexandre DENIS

Mes différentes expériences m'ont permis d'obtenir du savoir-faire, avec l'accompagnement de formations qualifiantes me rendant ainsi opérationnelle professionnellement.

Je m'adapte à différent environnement, je suis mobile ouvert à des déplacements professionnelles.

Je suis sérieux dans mon travail, j'apprécie le travail en équipe.

Je suis rigoureux dans les tâches à rendre.

Je suis motivé à continuer à persévérer dans ce secteur ferroviaire et à rester auprès de tel entreprises tel que TSO, VINCI CONSTRUCTION.

Afin de continuer à obtenir de l'expérience me rendant plus compétitif et pour répondre aux objectifs professionnelles qui me sera demander.



Mes compétences :

Suivi de chantiers

chef de main d oeuvre

Travail en équipe

Sécurité au travail