Alexandre DENNER

Après avoir réalisé un CSNE chez Clestra à Bruxelles (1995 - 1996) en tant que dessinateur Autocad, je rejoins Clestra Cleanroom (1997) en tant qu'ingénieur d'études. Ma mission est la conception et la réalisation de salles blanches pour l'industrie pharmaceutique.



En 1998, je rejoins Cegelec pour être responsable du service travaux neuf climatisation à Cayenne (Guyane française). Mes réalisations principales sont : hall d'assemblage de sattelite pour le Centre spatial, guyanais, Hopital psychiatrique de Cayenne, Bâtiment administratifs (INSEE, ASSEDIC), réhabilitation de l'hotel des plages de Kourou.



En 2001, je suis muté chez Cegelec Tecnav en temps qu'ingénieur d'études. Ma mission : dans le cadre de la réalisation d'une installation de chauffage climatisation et ventilation du paquebot K32, rédiger les spécifications techniques relatives aux fournitures et à la sous traitance et passer commande.



En 2002, je suis nommé responsable de projet. Ma mission : suivi des études, exécution, mise en service. Relation client, gestion financière et contractuelle. Mes réalisations : 2 paquebots + 1 ferry (HVAC)+ 1 paquebot (plomberie + ventilation zone machine).



En 2006, dans le cadre d'une diversification vers le secteur du bâtiment, je réalise en tant que chef de projet le lot CVC et plomberie de l'Hopital du Hâvre et le lot plomberie de la clinique du Mans.



Mes compétences :

Climatisation

Ventilation