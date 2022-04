Alexandre DENOEUD

BEPAD, Bureau d’Etude Fluides, dont le siège est basé au cœur de la Flandre française à mi chemin entre LILLE et DUNKERQUE est spécialisé CV (chauffage/ventilation/climatisation) mais aussi Energies Nouvelles et intervient auprès des professionnels de plomberie, chauffage mais également auprès des architectes, constructeurs et des maîtres de d’ouvrage en général.

Prestations :



- Etudes d’exécution Pb-CVC-desenfumage

- Etudes thermique, calcul de déperditions

- Maitrise d'oeuvre (réalisation de cahier des charge et Plans technique en phase APS, APD, PRO DCE,...)

- Suivi d’opération.



Tel : 03 28 50 34 45

Mob : 06 46 19 34 40

Mail : bepad@bepad.fr









Mes compétences :

Thermique du bâtiment

etudes d'execution Plomberie, CVC, Desenfumage

Étude technique

Étude de prix