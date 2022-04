Alexandre DENOIX

Après une formation de 4 ans à l'Idrac (BTS+Ecole de commerce), j'ai trouvé un poste dans la société VIACOM OUTDOOR (ex Affichage Giraudy) en tant que chargé au développement du patrimoine sur l'agence de Montpellier pendant 2 ans. Puis j'ai intégré le service commercial sur l'agence de Perpignan depuis 2006 en tant que responsable de portefeuille. Cela consiste en la commercialisation de campagnes d'affichage nationales, multivilles et locales, la gestion et le développement d'un portefeuille clients (annonceurs et agences médias). La société est actuellement nommée CBS OUTDOOR (Groupe VIACOM Company)



Mes compétences :

CBS

Communication

Mobilier urbain

Publicité