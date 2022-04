Alexandre DERENTY

Depuis 2005, je travaille pour PRO'FIL, société dynamique qui propose des solutions innovantes pour équiper le logement sur la partie électrique, hydraulique et aéraulique. Nos offre répond parfaitement aux besoins du marché : rapidité et simplicité de pose.

Je suis en charge du secteur particuliers sur la moitié Nord, le Sud ouest et en Rhône-Alpes.

Ma mission est de conseiller et de répondre aux attentes de mes clients en les accompagnant dans leur projet de construction ou de rénovation.



Mes compétences :

Bâtiment

Domotique

Electricité

Électricité Batiment

Électrique

Hydraulique

Vmc