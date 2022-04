Sylvain ROGER

Ma culture inter entreprise m'a permis de travailler sur le pilotage de nombreux projets industriels et management de différents types d’unités de production dans les secteurs du bâtiment : Bois, Menuiseries, Béton, Fluides (électricité, plomberie, energies renouvelables).



Fort de ces expériences, j’ai travaillé actuellement en Freelance pour des sociétés de type PME industrielles, ou non, liées au secteur du bâtiment.



J’ai déposé des brevets concernant les fluides énergétiques dans le bâtiment et développe aussi d’autres brevets complémentaires.



Directeur de site depuis plusieurs années, j’ai toujours innové en terme de produit ou d’organisation.



Aujourd’hui en plein développement d’une société de recherche de fonds pour les associations qui s’appelle YATUS et en recherche de sociétés partenaires.



Je reste à votre écoute pour toutes demandes ou propositions.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Audit

Consciencieux

Créatif

dynamique

Logique

Manager

Méthodique

Mobile

Perspicace

Pragmatique