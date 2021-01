Catherine GIRET

Généraliste du recrutement, je gère depuis de nombreuses années des postes dans tous les secteurs d'activités et de toutes responsabilités. J'ai un large panel de connaissances des métiers, notamment, dans le secteur technique en tant que Chargée de Recherches et des métiers du Tertiaire, aujourd'hui, en tant que Consultante Recrutement CDI/CDD.



Mon quotidien est d'analyser et de proposer des solutions fiables et pérennes, tant pour les consultants pour qui je travaillais, que pour les clients qui me confient, aujourd'hui, leur problématique « recrutement » au sein de la structure Manpower.





Mes compétences :

Empathie et sens de l'écoute

Développement commercial

Sens de l'analyse

Recrutement par annonce et par approche directe

Conseil aux entreprises

Satisfaction et fidélisation des client

Commerce B2B