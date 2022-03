Séverine GALEAS

"Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles" Sénèque



Bienvenue et merci de vous attarder sur mon profil...



Sociologue de formation, plus de 20 ans d'expériences et de rencontres toutes plus enrichissantes les unes que les autres dans les domaines de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de l'enseignement supérieur, de l'insertion professionnelle et de la mobilité professionnelle.



Aujourd'hui, je mets mon enthousiasme et mon énergie au service des jeunes diplômés et des cadres.



Au plaisir d'échanger prochainement avec vous...



Mes compétences :

Accompagnement au changement

Conseil en recrutement

Animation de formations et d'ateliers

Gestion de carrière

Insertion socioprofessionnelle

Techniques de Recherche d'Emploi

Développement de réseaux

Réseaux sociaux professionnels