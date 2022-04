Compétences :



- E-Commerce et Marketing Digital.

- Marketing stratégique et développement 360°

- Analyse statistiques, analyse de marchés, analyse des nouvelles tendances, analyse concurrentielle.

- Etude de cibles pour la sortie de nouveaux produits.

- Social Media stratégies.

- Recommandations Marketing & Communication plurimedia.

- Expérience en agence et chez l'annonceur.



Contact : alexandre.derville@edu.ebs-paris.com



Mes compétences :

Social media

Pack Office

Microsoft Excel

Marketing

Marketing développement

Marketing opérationnel

branding

Esprit analytique

Marketing stratégique

Veille stratégique

Veille concurrentielle

Analyse de données

Communication

E-commerce