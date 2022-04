Alexandre DESTRÉE

Conseiller depuis à présent 5 ans et maintenant conseiller en évolution professionnelle confirmé, j'aime me rendre utile en accompagnant les gens dans leurs démarches. Prendre du recul et avoir un regard macro sur une situation, un individu et lui apporter les pistes et solutions qui lui permettront d'avancer. J'ai le souhait d'évoluer sur des postes à responsabilités et de potentiellement voir pour élargir mes connaissances et compétences.



Mes compétences :

Gestion de projet à échelle locale voir bassin

Mettre en place un plan d'action ciblé

Respect de la réglementation chômage

Maintenance de premier niveau en informatique

Mettre en pratique un plan d'action

Force de proposition sur des actions de promotions

Tenir la veille sur le marché du travail

Prise de possession de dossiers transversaux

Tenir des statistiques sur mon accompagnement

Conseille en évolution professionnelle

Gérer un portefeuille 500 personnes