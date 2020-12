Jean Yves CAMUS

Bonjour,

Mon métier: l'intermédiation, ma passion: les relations humaines, mon credo: ne pas céder à la résignation et me battre. Je lutte contre le mode de pensée unique qui stigmatise les jeunes et les jeunettes, les seniors et les seniorettes, les handicapés et les valides, les hommes et les femmes...Je lutte contre un système de pensée qui oppose plutôt que de rassembler, qui dévalorise..chomeur=profiteur j'crois pas non!! entrepreneur=profiteur j'crois pas non plus!!



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Accompagnement changement

Entretiens individuels

Ateliers Techniques de Recherche d'Emploi

Gestion de projet

Prospection

Fiches de poste

Méthodologie de projets

Diagnostic social

Diagnostics territoriaux

Internet

Pack Microsoft Office

Animation de réunions

Informatique

Accompagnement

Formation

Accueil