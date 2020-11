Jean-Marc SUBRA

Spécialiste de l’accompagnement depuis 1999, j’ai eu auparavant une carrière de quinze années dans le domaine du commerce sédentaire et en tant qu’agent commercial. Durant cette période, j’ai été quatre années Président d’une association d’artisans et commerçants.

Pour mes premiers pas dans l'accompagnement, je suis intervenu dans un premier temps sur des missions ponctuelles, auprès de groupes de jeunes en recherche d'emploi. Puis j'ai rapidement intégré une Mission Locale comme Conseiller.

Je suis passé ensuite par une ETTI, pour devenir Consultant RH, salarié de groupes nationaux. Je suis intervenu pendant une année à Pôle-emploi dans le cadre de la prestation "Contrat de Sécurisation Professionnelle" auprès de licenciés économiques. Je suis actuellement référent professionnel au Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées où j'accompagne les bénéficiaires du RSA.



Mes compétences :

Capacité d’écoute

Capacité d’adaptation rapide

Techniques de conduite d'entretien

Gestion des situations imprévues et conflictuelles

Utilisation d'outils bureautiques (traitement de t

Caractéristiques socioculturelles des publics

Législation de la formation continue

Méthodes d'élaboration de projet professionnel

Excellent relationnel

Rigueur, organisation et discrétion

Capacités rédactionnelles

Conduite et évaluation de projet