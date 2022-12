Sandrine ARROCENA

Chargée de recrutement au service Entreprise & Recrutement de Talis Business School Campus Bayonne [Talis Education Group], je reçois et accompagne les publics dans la concrétisation de leur projet professionnel et de formation, de même j'interviens dans le processus de sélection de candidatures de nos entreprises partenaires.



Talis Business School Campus Bayonne dispense des formations diplômantes BAC +2 +3 + 5 et des formations certifiantes et qualifiantes : Commerce / Marketing / Vente / Banque / Finance / Assurance / Immobilier / Communication / Comptabilité et Gestion / Administration / Management / Ressources Humaines / Informatique.



Les actions de l'école de commerce visent aussi bien un public jeune, en particulier dans le cadre de l'alternance, qu'un public adulte en reconversion grâce, notamment, au CIF / Congé Individuel de Formation.





http://www.talis-business-school.com/

https://www.facebook.com/sandrine.recrutementepseco

http://instagram.com/team_talisbs_bayonne



Mes compétences :

Formation

Immobilier

Coaching

Relooking

Développement commercial

Ressources humaines

Gestion de projet

Evénementiel

Recrutement

Gestion de carrière

Relations clients