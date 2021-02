Florence AROCENA

Je suis la chef de projet qu'il vous faut !

J'ai replongé dans le monde des équipementiers automobiles en octobre 2016, où j'ai retrouvé avec plaisir le travail sous pression et les activités multi domaines (proto, série, développement, process, logistique, qualité). Il faut dela ténacité, et une bonne vision d'ensemble du projet.

Mon efficacité n'est pas dans l'expertise technique, elle est dans l'expertise management de projet, produit, ou process. Mes qualités relationnelles me permettent de m'intégrer, et d'être opérationnelle rapidement. Mon parcours m' a permis d'expérimenter et d'adapter les méthodes de management projet aux structures différentes d'une entreprise à l'autre.



En tant que chef de projets de solutions logistiques (process clé en main) chez Savoye, j'ai suivi les projets depuis l'obtention de la commande jusqu'à la réception finale de l'installation et le démarrage en production. Ces projets regroupent des activités mécaniques, électriques, automatisme et informatique. Je suis l'interlocutrice du client, anime les équipes en interne et assume les responsabilités coûts, qualité, délai des projets.



Rigueur, dynamisme et esprit d'analyse sont mes traits de caractère.

Je mets à votre disposition mes années d'expérience en tant que chef de projets senior et mes compétences linguistiques (anglais, allemand courants)



Je maitrise la plupart des outils projets (planning, suivi budget), mais aussi des outils qualité (AMDEC, QRQC , PDCA, analyse de la valeur, etc.)



Mes années en Allemagne m'ont permis également de mieux appréhender la façon de travailler outre-Rhin, et de perfectionner mon relationnel. Enfin, l'expérience KSB m'a donné une ouverture sur le secteur commercial.



Mes compétences :

Automotive industry

Industrie automobile

Qualité

Gestion de projet

Machines tournantes

Conduite de réunion

Project Management

Microsoft Office