Alexandre DEVAUD

Actuellement chargé d'affaires au sein du GROUPE MULLIEZ-FLORY , je gère un portefeuille de clients divers et variés évoluant dans des secteurs tels que l'automobile , la GMS , le cinéma , la restauration et le service à la personne...



Le GROUPE MULLIEZ-FLORY est un des spécialistes Européens de la confection de vêtements d'image , de protection et de santé.

Nos productions sont principalement réalisées sur le bassin Méditérranéen , nous avons des unités de fabrications , détenues en propre , en Tunisie et nous collaborons aussi avec de nombreux partenaires fournisseurs sur le Maghreb , en Europe de l'Est et en Asie.



Mon rôle , est d'être à l'écoute de nos clients , afin de leur apporter le meilleur de notre expertise d'industriel du produit textile professionnel.



Ainsi , nous proposons des solutions "clefs en mains " ( équipements textiles ) à nos clients , le GROUPE MULLIEZ-FLORY étant totalement intégré , depuis la création des modèles , en passant par l'industrialisation jusqu'aux livraisons en France , en Europe et dans le monde.