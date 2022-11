Frédéric FERREIRA

• Double compétence : commerciale + technique

• Plus de 20 années d'expérience de développement commercial dans des environnements B to B

• Compétence d'animation de réseau de distributeurs

• Key Account Manager, chef des ventes

• Expertise de process de ventes court et long terme



Homme de challenge, après plusieurs expériences enrichissantes dont la création, je suis aujourd'hui responsable commercial pour deux entités du groupe Damartex



Mes compétences :

Responsable commercial

Commercial grands comptes

Développement commercial

Textiles techniques

Industrie textile

B to B

Corporate

BtoD

Business development

Retail