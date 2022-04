Cabinet indépendant d’envergure mondiale, Mercuri Urval est un partenaire privilégié des entreprises et des organisations nationales et internationales, publiques et privées.



Nous vous proposons des pratiques d’excellence et une cohérence internationale en Gestion des Talents, Conduite du Changement et Services Executive.



Notre approche allie simplicité et modernité. Nous offrons à nos clients et partenaires un contact local ainsi qu’un réseau mondial de compétences opérant dans 25 pays et sur les 5 continents.

Nos solutions s’adaptent aux différentes cultures et méthodes de travail, ainsi qu’aux défis propres à chaque entreprise.



Une problématique en recrutement, gestion des talents et compétences, conduite du changement?

N'hésitez pas à me contacter.

Je recherche (mise à jour le 21.08.2017) - descriptif de poste complet sur demande:



- Un Lean Manager Europe, CDI, basé à proximité de St Etienne, 70/80k€, bonus, véhicule.

- Un Expert/Consultant en Print, Jet d'encre, grand format, basé à Paris, rémunération à discuter.

- Un Directeur d'Usine (transformation du bois, 30 personnes), basé à Egletons, 60/70k€.

- Un Directeur Ressources Humaines, secteur de l'économie sociale et solidaire, bas éà Alençon, 60/80k€



.....Besoin de précisions ou envie de postuler, contactez-moi à sylvain.launay@mercuriurval.com



Mes compétences :

Manager

Recrutement

Approche directe

Entretien de recrutement

Sourcing

Chasseur de tête