Alexandre DEVIC

Je suis passionné depuis toujours par la Mode et la Beauté dans sa globalité.



Mon parcours me menant au remplacement de ma responsable pendant son congés maternité m'a permis d'élargir mes compétences et mon champs d'actions dans la gestion d'un point de vente et le Management d'équipe.



Je recherche aujourd'hui, un poste qui allierait des responsabilités commerciales et managériales dans l'univers de la Parfumerie et du Luxe.

La formation et l'accompagnement d'équipe est un aspect essentiel pour moi.







Mes compétences :

Conseil

Caissier

Maquilleur professionnel

Management d'équipe

Gestion de commandes

Adjoint de direction

Merchandising et PLV

Informatique de gestion