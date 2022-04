Alexandre DIDIER

Etudiant en informatique je recherche un stage dans le cadre de ma formation, j'ai déjà une certaine expérience du monde professionnel notamment grâce au travail régulier que j'effectue pour entreprises et particuliers depuis 2014 à savoir site internet et applications mobiles. J'ai donc pu approfondir mes compétences avec certains outils :

- CMS ( Wordpress, Jumela)

- Framework ( Symfony)

- Langage ( JAVA, C++, PHP, SQL, CSS, HTML)

- Outils d'analyse (ArgoUml, Balsamiq Mockup)

Cependant, dans le cadre de mon stage je souhaiterais travailler dans le domaine de la programmation des systèmes embarqués ou celui de la robotique.

Mon très bon sens du relationnel, ma capacité d'écoute, mon énergie, mon enthousiasme et ma rigueur sont autant d'atouts que je pourrai mettre au service de l’entreprise qui m’accueillera.

Enfin, mes expériences sportives à hauts niveaux (handball, ski) m’ont appris à ne jamais baisser les bras, être battant et prendre du recul face aux échecs. Je sais gérer mon stress et ne cède jamais à la panique.

Dans l'attente d'une proposition je vous pris d'agréer mes sincères salutations.



Mes compétences :

C++