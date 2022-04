Alexandre DIDIER

Agé de 45 ans, j'occupe actuellement le poste de Directeur Administratif et Financier



Gestion pluriannuelle de la CAF groupe, gestion des contrats frais généraux, réflexion sur des dossiers stratégiques, force de proposition.



Précédemment : Responsable Administratif et Financier pendant plus de huit années, au centre Leclerc de Cernay . Lequel a connu un transfert en mars 2010 (7000 m² + galerie marchande) , une ouverture d'un drive en août 2009 ainsi qu'une forte expansion de sa zone commerciale (Leclerc bricolage, sport & loisirs, cellules commerciales).



L'autocontrôle, l'anticipation et la rigueur dans le travail sont mes principes majeurs.



J'estime être quelqu'un d'honnête, sur qui on peut compter,qui souhaite aller de l'avant, progresser et apprendre tous les jours.



Mes compétences :

Optimisation des coûts

Gestion de projets

Analyse financière

Analyse stratégique

Contrôle de gestion

Management d'équipe

Grande distribution

Drive et E commerce

Amélioration BFR & CAF