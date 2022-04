Alexandre DIDIER DE SAINT AMAND

Diplômé d'un Master 2 Banque et Finance européennes de l'université Toulouse 1 Capitole en 2009.



Après une première expérience sur Paris en tant qu'assistant collateral & liquidity manager au sein de BNP PARIBAS Securities Services j'ai décidé de revenir m'installer dans ma région natale. Cette expérience fort enrichissante nécessitant réactivité et adaptabilité m'a fait évoluer dans un contexte mondialisé et dans le respect des délais, normes et procédures.



Lors de mon retour sur Toulouse, afin de ne pas perdre de temps j'ai immédiatement intégré DECATHLON en tant que chef de rayon. Ainsi, j'ai pu découvrir le management d'une équipe de cinq personnes avec des profils et des personnalités complètement différents, mais aussi la gestion autonome d'un centre de profit (rayons sports de raquette, running et sports collectifs) générant 1,3 millions d'euros de chiffre d'affaire annuel.



Mes compétences :

Finance

Management

Banque

Commercial

Grande distribution

Gestion de patrimoine