C.V. en ligne : http://www.doyoubuzz.com/dieul-alexandre



Bonjour, je suis développeur logiciel Full Stack.

J'interviens sur toutes les couches d'un projet logiciel fut-il web ou client riche (Front-end, Back-end, BDD).



Selon l'écosystème de votre entreprise, je peux travailler sur des piles logicielles du type :

- J2EE/SPRING + Angular2/JQuery + CSS,

- PHP5 + JQuery + CSS,

- MeteorJS (Full Javascript)



Afin de gagner encore en autonomie, en cohérence et en hauteur de vue sur les projets, j'ai également acquis les compétences nécessaires dans les couches plus basses d'un système d'information (Réseau, OS GNU/Linux, gestion des paquets logiciels, sécurisation, scripts de monitoring).



Exemple :

Au sein de ma dernière entreprise, c'est ce large panel de compétences qui m'a permis de proposer une solution informatique embarquée à faible coût pour nos clients : le Module SMS (nano-ordinateur Raspberry Pi + Linux/Debian+ Apache + PHP + MySQL + JQuery + CSS).



Je travaille avec les dernières méthodes d'analyse et de conception (COO, UML, SCRUM) que j'adapte toujours aux besoins et aux habitudes de l'entreprise.



Que vous soyez une petite structure cherchant un ingénieur pour répondre à un besoin inédit ou une SSII voulant m'intégrer à une équipe aux rôles plus compartimentés, n'hésitez pas à me contacter.



Bien à vous,

Alexandre DIEUL.



Mes compétences :

J2EE

MySQL

PHP

J2ME

C++

Java

Oracle

J2SE

Linux Debian

Linux embarqué

Linux/Apache

Linux/UNIX

Méthode agile

Spring Framework

Hibernate

Github

MeteorJS

Windev

SSH

Git

Fundation

Angular2

CSS 3

HTML 5