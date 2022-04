Alexandre DINTEN

Issu d'une formation multi disciplinaire avec un master 1 marketing et gestion spécialisé dans le domaine du sport à l'UFR STAPS de Strasbourg et un master 2 en administration des entreprises à l'IEMN-IAE de Nantes, j'ai pu acquérir des compétences diverses et complémentaires.



Commercial depuis plus de 8 ans dans divers secteurs d'activités , tel que les nouvelles technologies, le fitness ,la prestation de services et la santé, cela m'a permis d'avoir une approche de la vente plus élargie. Mes expériences professionnelles en tant que commercial sédentaire et terrain avec des cibles de clients particuliers et professionnels m'ont permis d'avoir une approche différente et de faire preuve d'adaptabilité.



Je suis dynamique, autonome, organisé, réactif et j'aime relevé des défis.



J'aime vendre, poposer des solutions adaptées, des solutions alternatives, convaincre, atteindre et dépasser les objectifs commerciaux préalablement fixés.



De nature à vouloir me fixer de nouveaux challenges, je suis ouvert à toute opportunité me permettant de m'épanouir professionnellement et de pouvoir évoluer dans mes futurs fonctions.



Mes compétences :

Vente

Vente B2B

Négociation commerciale

Analyse des besoins

Ecoute

Adaptabilité

Conseil