Bonjour,

je m'appelle Alexandre Diot, j'ai 26 ans.

Je suis quelqu'un de motivé, qui aime créer et entreprendre, je suis aujourd'hui co-gérant (avec M Durand Kévin ) d'une entreprise de climatisation et pompes à chaleur dans les Yvelines, nous intervenons dans toute l'Île de France et le nord de la région Centre.

Nous sommes une entreprise à taille humaine, notre principale préoccupation reste la satisfaction de nos clients.

J'aime mettre en œuvre tout ce que j'ai appris lors de mon passage à la fédération Compagnonnique, et avec l’expérience acquise sur les différents chantiers que j'ai réalisé.



Cordialement.

Alexandre.