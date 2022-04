Climcover HABILLAGE POUR UNITÉ EXTÉRIEURE

FTconsultingPro:

Président fondateur



AXEO TRAVAUX (courtier en travaux)

Conseils en développement commercial, sourcing produits et recrutement

1- recruter l'équipe commerciale d'indépendants CONSEILLERS TRAVAUX Master, Licencié et Mandataire) pour le réseau AXEO TRAVAUX sur l'ile de France

2- sourcer les meilleurs fournisseurs français et européens répondant aux critères de développement commercial du réseau



BIODESIGNPOOLS (piscines naturelles innovantes et bio)

1- développer le marché au travers de recrutement de concessionnaires français (Paysagistes, jardiniers, piscinistes)

2- trouver, animer et former les réseaux nationaux de concessionnaire -Grands Comptes











Qu est ce qu'un Aircondcover?Array



Il s'agit d'un habillage pour unité extérieure de climatisation, pompe à Chaleur , DRV/VRV et moteurs non carénés (type Tecumseh, Profroid..)



Interchangeable, en kit, modulable et bien sûr, respectant les flux d'air (tests partenaire Atlantic et CETIAT; 97% à 100% de la performance aéraulique maintenue), Climcover est la solution à la croisée des chemins entre esthétisme, aéraulique, simplicité et personnalisation.

Climcover est aussi une solution pour les syndics de copropriétés, les ABF, le bureau d'urbanisme des villes et commerçant des centres villes.

Nos produits standards et sur mesure sont illustrés sur notre site internet, page photothèque.



aircond cover Project:

Nous étudions bien sur les Climcover sur-mesures, adaptés aux promotions immobilières, au CHR , toute demande spécifique et la production des versions carrées d origine de la marque.



Nous venons d être sélectionné par la RATP pour la fourniture d habillage de machines sur les gares de métro parisiens..



Pour suivre notre actualité, je vous invite à naviguer sur notre site:

www.aircond-cover.com



Fabrizio Testa

Président



Pour toute information

info@aircond-cover.com

+33 (0)6.24.33.89.16



Mes compétences :

Développement commercial

Création d'entreprise

Concepteur

Management force de vente