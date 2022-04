Alexandre Divo, étudiant en Licence Pro Intelligence Technique et énergétique du bâtiment.

Diplôme : La licence Pro ITEB sera obtenu en septembre 2017, je suis actuellement diplômé d'un BTS Fluides Energies et domotique, d'un Bac Pro (TFCA) Technicien du Froid et du Conditionnement de l'Air et d'un BEP TFCA.



J'ai effectué 3 stages en entreprise en tant que technicien frigoriste lors de mon Bac Pro, 1 stage en tant que technicien de bureau d'étude en BTS, puis j'effectue la licence pro en alternance en tant que Technicien de bureau d'étude.



Mes compétences :

Perrenoud

Paint

Climatisation

Sony Vegas

Chauffage

CINEMA 4D

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

AutoCAD

DAO

Microsoft Excel

SolidWorks

Siemens Hardware

Simatic manager step 7

Prezi

CoDeSys