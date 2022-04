Alexandre DJERBIR

Mettre en place et suivre un SMQ

Organiser et coordonner la mise en place d'un système sur l'ensemble des processus et des services

Concevoir et mettre en œuvre des méthodes et outils pour l'évolution de la qualité

Créer et suivre des indicateurs et tableau de bord

Organiser et suivre la gestion d'un système documentaire

Réaliser des audits internes/externes

Sensibiliser et former le personnel à une démarche QSE

Utiliser des outils MARP

Mener et animer des réunions / groupes de travail

Gérer des réclamations clients / fournisseurs

Concevoir et suivre des plans d’actions

Élaborer et faire évoluer les procédures, instructions, modes opératoires et contrôler la conformité de leur application

Analyser et évaluer le coût des non-conformités, définir et préconiser des actions correctives et contrôler leur mise en application

Suivre, analyser les données qualité et déterminer les évolutions, améliorations

Conseiller et apporter un appui technique aux services, aux clients

Superviser ou effectuer le contrôle qualité des productions

Assurer la validité des qualifications, des moyens et de personnes

Coordonner l'activité d'une équipe

Contrôler la conformité des réalisations



Mes compétences :

Qualité