En charge des opérations day to day relatives au process des différentes UP de l'usine de Bourg de Thisy.

Assurer une réalisation de produits de spécialités respectant les specs process et qualité.

Réalisation de projets dans une démarche d'amélioration continue par les méthodes du Lean et 6 Sigma dans le but de contrôler et d'améliorer la capabilité des moyens de production.



Mes compétences :

Project management

Amélioration continue