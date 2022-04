Alexandre DOLIQUE

Manager au sein de la practice relation client, en charge du pôle formation (équipe de 5 personnes).



Expériences :

- PMO sur le projet d'internalisation du SI billing chez Virgin mobile (pilotage de la migration, rôle d'AMOA sur les évolutions, support fonctionnel sur la partie opérationnelle)

- chef de projet AMOA logistique au sein de SFR, parti ADSL : conduite de différents projets (SAV en 48 heures, Colissimo payant), projet de migration vers SAP

- étude d'un scénario d'évolution du SI SFR entreprise, instruction d'un dossier en vue de présentation aux Comex

- étude et choix d'une solution pour le pilotage du déploiement des offres complexes (SFR One), élaboration d'un POC

- chef de projet facturation chez Neuf Cegetel : déploiement de l'offre 9office mobile, mise en place d'indicateurs sur le CA facturé, projet de migration du SI facturation Neuf Entreprise dans celui de Cegetel.



Mes compétences :

AMOA

Billing

Chef de projet

Logistique

Microsoft CRM

PMO

Project Management Office

UNIX

XML

Data Cleaning

Siebel

Service Oriented Architecture

Data Analysis

Oracle

Microsoft SQL Server

Java

ETL

Customer Relationship Management

C++

C Programming Language

ADSL

eLearning

Terradata

SQLPlus

SAP CRM

Python Programming

Project Management

Personal Home Page

Perl Programming

Oracle PL/SQL

Oracle 11g

OSS (Operating Support Systems)

MySQL

Microsoft Windows 7

Microsoft Visio

Microsoft SharePoint

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Dynamics NAV

Java 2 Enterprise Edition

Global One

Consolidations

CMMi - Capability Maturity Model Integration

Business Objects

Business Intelligence

Adobe

Conseil

Conduite du changement

Management

Gestion de projet

Gestion de la relation client

Sybase

SAP