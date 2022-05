Valery RAYMOND

Ingénieur de l'Ecole Centrale Paris.



Parcours de plus de 15 ans dans les industries de la grande consommation et du luxe, à des postes de direction générale, direction marketing et industrie.



En recherche active d'opportunités / projets nouveaux.



Mes compétences :

Stratégie marketing

Leadership

Retail

Strategie

Grande Distribution

Restructuration

Management

Grande consommation

Internet

Développement produit

Vente

Développement

Luxe

Cosmétiques

Marketing

Organisation

Maquillage