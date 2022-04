Alexandre DOLLÉANS

Ma démarche :



"I believe that what human nature is about; is that everybody in this room impacts everybody else, in all kind of ways that we can't understand, it's beyond intelect" Senator Bernie Sanders CNN City Town Hall 23.02.2016



Apprentissage et positivité

A chaque parcours de vie, ses expériences et son apprentissage. Et de toutes ces étapes du bon à tirer, des leçons à prendre et à partager.

L'observation à 360° ainsi que l'échange entre individus permettent le dépassement de soi, l'éclatement des limites personnelles.



Écoute active

La pensée d'un homme n'est que le miroir de ses rencontres, de ses interactions passées.

Mon avis n'est tranché que le temps de vous écouter, demain il incorporera votre apport, consciemment ou non.



Communication

A chaque individu, son interaction unique:

Trouver le bon vocabulaire, la forme et la manière d'être entendu de chacun comme de tous est ma mission personelle.

Nourrir mes réflexions, développer des relations et stimuler des créations de projet en est la finalité.

Je suis porteur et communicant de cette philosophie, à chacun de mes mots et de mes pas.





Respect et bonnes pratiques au sein du business: la base de nos futures interactions.



Les solutions que j'apporte?

L'intermédiation (ressources, talents, projets).

L'ensemble des solutions Edenred France - Avantages aux salariés: Augmenter la productivité de votre entreprise via des avantages exonérés à l'intention de vos salariés.



Memento audere semper !

Labor omnia vincit improbus*



*Rappelle toi de toujours oser!

Le travail acharné vient à bout de tout



Mes compétences :

Stratégie de communication

Management commercial

Management

Animation d'équipe

Gestion de projet

Evenementiel

Vente

Réseaux sociaux

Développement commercial

Communication