Alexandre DOLY

Diplômé du Master Audit et Finance d'Entreprise - ESDES Lyon (Business School of Ucly - Grade de Master - CGE), je suis actuellement auditeur financier au sein du cabinet Deloitte Paris. Au sein du département Technologies - Médias - Télécommunications, j'interviens sur des missions de certification des comptes pour des sociétés de taille intermédiaire, et de secteurs d'activité diversifiés (secteur public, industries, services).



Mes compétences :

Fiscalité

Contrôle de gestion

Comptabilité générale

Analyse financière

NetAudit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Cegid

Audit financier