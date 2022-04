Juliette MARSAUD-GONZALEZ

Me sentant de plus en plus concernée par l’écologie et la protection de l’environnement, je souhaite travailler dans ce secteur dans le domaine de la communication et de l'évènementiel. Grâce à mes diverses expériences pendant mes stages et ma formation, j’ai acquis des compétences en communication et dans l’organisation d’évènements qui m’ont permis de développer ma capacité à travailler en équipe et mon sens de la créativité. Pendant mes différents semestres à Taiwan et en Argentine, j’ai également développé une grande autonomie et une capacité d'adaptation à diverses cultures.



Je souhaite travailler au sein d’un secteur en accord avec mes principes et valeurs. De plus, le secteur de l’environnement et du développement durable n’a jamais autant recruté et devrait poursuivre sur cette dynamique dans les années à venir.



Grâce à ma grande implication, je suis capable de m’intégrer rapidement à une équipe. Curieuse, créative et enthousiaste, je contribue activement à la bonne réussite des projets que je mène. Lors de mon dernier stage, j’ai eu la chance de gérer et d’organiser des événements comprenant entre 20 et 1600 personnes.



Au cours des prochaines années, je suis prête à relever de nouveaux défis à l’international afin de développer mes connaissances et acquérir de l’expérience dans le secteur de l'écologie et du développement durable.



Mes compétences :

Microsoft office

Sphinx

Microsoft Access

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Gestion événementielle

Marketing

Communication événementielle