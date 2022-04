Alexandre DONZEL

Nous sommes INCUBATEUR DE TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES INNOVANTES depuis 2oo9.

Nous maitrisons le développements d'applications mettant en œuvre différentes technologies comme :



- RFID (technologie de lecture de badges sans contact) - Réalité augmentée (permettant de voir des choses au travers de l'image rendue par une caméra de tablette ou webcam)



- TAGCODES (technologie permettant de lire une sorte de QR CODE à plus de 15 m de distance) possibilité de lire plusieurs TAGCODES simultanément. (technologie basée sur la réalité augmentée).



- Technologie du son directionnel (envoi d'un son dans un milieu bruyant à la façon d'un éclairage de lumière) focal précise et longue. Par exemple douche sonore pour borne dans un aéroport



- Interface à commandes gestuelles : Technologie permettant d'interagir avec un écran derrière une vitrine par reconnaissance gestuelle. Cette technologie permet également de piloter des vitrines virtuelles de magasin en des tailles pouvant aller jusqu'à 5x3m .../...

Membre du Syntec numérique, cosignataire de la charte E-TIC, référencée CCI Côte d’Or, certifiée Adobe Flash/Flex/AIR nous créons des applications à la fine pointe de la technologie.



Nous sommes à votre écoute pour étudier avec vous, la solution adaptée à vos besoins dans le monde numérique de demain.

• Design • Publicité • 3D • Image de synthèse • Multimédia •

• Rendu d'architecture & Film promotionnel 3D •

• NFC - RFID - Communication sans contact •

• Application internet Professionnelle •

• Logographie • Carte de visite •

• Certifié Adobe Flash/Flex/AIR •

• Nouvelles Technologies •

• Réalité augmentée •





- Langage de développements clients/serveurs

- Logiciels graphiques vectorisés

- Logiciels de création 3D et rendus images de synthèses

- Nouvelles technologies liées à internet, la téléphonie mobile et l'électronique.



Flash/Flex - Adobe AIR - PHP - SQL - MySQL - Photoshop - Illustrator - 3DS MAX - Blender - C++

Orcad VST - Autocad - Sandra ... La liste n'étant pas exhaustive.



