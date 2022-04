Alexandre DOR

MA RECHERCHE

Jeune homme de 24 ans, je suis actuellement à la recherche d'opportunités dans le secteur de l'agriculture biologique, que ce soit dans la distribution (fort d'une première expérience en Biocoop) mais également dans la production notamment maraîchère.





MON PARCOURS

Après l'obtention d'un baccalauréat économique et social en 2012, j'ai décidé de mettre provisoirement mes études entre parenthèses afin de découvrir le milieu du travail, et de réfléchir à mon projet professionnel. J'ai donc travaillé pendant 22 mois dans un restaurant McDonald's.

Mon goût prononcé pour le commerce, le contact client, l'organisation, la gestion, la réalisation d'objectifs [...] m'a fait apparaître le BTS MUC (Management des Unités Commerciales) comme la poursuite logique de mes études. J’ai donc effectué ce BTS en alternance entre l’AFTEC (centre de formation) et l’entreprise NOZ (enseigne de déstockage généraliste) sur une période de deux ans, avec pour aboutissement l’obtention de ce Bac+2.



Végétalien et consommateur de produits biologiques depuis décembre 2015, je suis très porté sur tout ce qui mène à une vie plus simple et plus respectueuse de notre environnement (minimalisme, réduction des déchets, utilisation des huiles essentielles et de produits d'hygiène et d'entretien naturels...).

C'est pourquoi j'ai intégré la Biocoop Passage Démogé (Caen - 14) lors de sa création, en tant qu'équipier polyvalent et responsable de la communication interne et externe du magasin (notamment de la page Facebook).

Je co-organisais également les différentes animations et partenariats du magasin en collaboration avec le gérant.

Cette expérience s'est terminée en juillet 2018, date à laquelle j'ai changé de région.



MES COMPÉTENCES

-Assurer la qualité de la relation client : accueil, conseil, vente, gestion des insatisfactions, service

- Gestion de l’offre de produits / services : mise en rayon, merchandising, ILV / PLV, gestion de stock

- Gestion de projet : conception, réalisation, animation, communication

- Manager une équipe commerciale : animation, formation, organisation de l’activité commerciale

- HACCP : respect de procédures, de l’hygiène et de la sécurité alimentaire

- Encaissement / Prise de commande



- Langues parlées : Anglais (maîtrise) et espagnol (intermédiaire)

- Informatique : Packs OpenOffice et Microsoft Office, maîtrise d’Internet et intranet.



Mes compétences :

