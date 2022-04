Alexandre DOS REIS

Bonjour à tous,

Je suis Ingénieur Citrix avec une formation de niveau 1 en tant que chargé de projet.

J'ai effectué mon BTS et ma formation de niveau 1 en alternance, ce qui m'a permis d'accumuler 5 ans d'alternance en tant qu'administrateur système au sein de la société Européenne : SPICERS qui est grossiste en fournitures de bureau. Mes collègues et moi même nous nous occupions de la partie FRANCE (N1-N2-N3 pour environs 300 utilisateurs).

Une fois ma formation effectuée, j'ai effectué un stage de 2 mois au CANADA dans l'objectif d'améliorer mon niveau d'anglais ( 725 pt au TOEIC). J'ai intégré la société OZITEM qui est une SSII avec une structure de 500 personnes.

J'ai deux formations : ITIL V3 et Citrix XenApp 6 ainsi que certification ITIL V3.

Merci d'avoir pris le temps de lire et j’espère vous avoir donné envie d’en savoir un peu plus sur mon parcours.

Cordialement,



Mes compétences :

Citrix