Alexandre DOUABLIN

Manager de laboratoire/ directeur de production



Dans ce cadre, j'exerce les fonctions suivantes :

- gérer les salariés, rédiger les plannings de travail hebdomadaires, résoudre des problèmes techniques

- assurer le respect de la procédure de production en vigueur, prévenir des erreurs et rectifier des défauts techniques de la procédure de production

- assurer le respect de la procédure de qualité et rédiger les rapports techniques

- assurer une bonne communication entre l'entreprise et les salariés

- expertise scientifique : opérer, contrôler et réparer des machines MoFlow, repérer les problèmes et améliorer l’efficacité des machines, contrôler la qualité et résoudre les problèmes

- exécuter le travail conformément aux protocoles de sécurité, de santé et de qualité mis en place par l'entreprise.

- assurer le suivi sanitaire de la production.



Mes compétences :

Polyvalant

Reflechir/decider/agir

Communication

Développeur

Management de projet

Management

Manager

Biologie moléculaire