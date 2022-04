Alexandre DREAN

Actuellement en deuxième année de l'Institut Universitaire de Technologie en Sciences et Génie des matériaux à Gradignan. Je suis à la recherche d'une entreprise afin d'y réaliser mon alternance d'école d'ingénieur dès la rentrée 2020. Je suis admissible à l'ENSCBP et à l'ENSIACET en spécialité matériaux, en apprentissage, ainsi qu'à l'ENSAIT.



Passionné par les matériaux, la recherche, la conception et l'innovation, j’aimerais poursuivre mes études pour devenir ingénieur en R&D.



Mes compétences :

PSE1

PSE2

PSC1