Alain DREAN

Fort d’une longue expérience en tant que Team Leader Desktop Support chez Verizon Business, je souhaite la prolonger dans le cadre d’un nouveau challenge .



Curieux, la veille technologique est une source d'informations que je puise dans mon travail quotidien afin de répondre au mieux aux demandes et aux besoins des utilisateurs. Rigoureux, le sens du service est une notion que j’ai parfaitement assimilée et appliquée quotidiennement.



Rapidité, écoute, suivi, curiosité et adaptabilité sont les qualités essentielles dont j'ai fait preuve tout au long de mon parcours et qui m'ont permis d'obtenir des résultats probants.





Outils, logiciels et méthodes :



- Systèmes d’exploitation: Windows 2008 Server (Active Directory). Installation, configuration, Windows Seven, XP.

- Bureautique et groupware: Pack Office 2000/2003/2007/2010, Exchange. Google apps.

- SGDB: Requêtes SQL simplifiées, Microsoft Access

- Gestion des systèmes et parc informatiques: Landesk Managment Suite et Asset Center.

- Réseaux : TCP/IP, LAN/WAN, routeurs Cisco, brassage.

- Méthodes : ITIL





Mes compétences :

Windows

Management d'équipes

Technicien informatique

Support

Services