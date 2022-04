Andrew MALLET

Ayant été chef d'entreprise de trois PME pendant de nombreuses années, puis auparavant Directeur Commercial,

je suis devenu par la suite développeur de micro-franchise indépendante pour un groupe international dans le domaine de la santé, du bien-être et de l'anti-âge.

Je travaille, depuis 2009, avec ce centre de recherche scientifique dont une partie de l'équipe a participé au séquençage complet de l'ADN : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/geneti ...

Il s'en est suivi des découvertes majeures d'un grand nombre de gènes responsables du vieillissement et de plus de 200 gènes liés à l'obésité. Mieux, des innovations technologiques ont vu le jour qui attirent aujourd'hui l'attention des médias du monde entier.

Ma mission économique : sélectionner et recruter des femmes ou des hommes d'affaires dans l'âme en vue de conquérir les marchés français et européen.



N.B. Je pratique couramment la mise en relation gracieuse.



Mes compétences :

Accompagnement de projet

Recrutement

Anti-âge

Entrepreneur

Développement international

Motivation

Coaching

Communication

Développement commercial

Luxe

Business Coach

Sens du contact

Atteindre vos objectifs de vie

Accompagnement au changement

Enseignement

Prévention-santé

Bien être

Fédérateur