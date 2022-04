Florence DE BARROS CONTI - BERNARDON

Elargir son propre réseau de contacts pour plus d’opportunités d’affaires



Après plusieurs années d’activités à Londres dont 8 ans à diriger le Regents Park Golf & Tennis School avec PGA Chris Meadows.

De retour à Cannes il y a 20 ans j’ai ouvert l’agence DECIDE. Discrète entreprise de dimension familiale qui propose des prestations événementielles, de conciergerie et services personnalisés pour une clientèle privée et corporative avec qui j’organise des programmes sur mesure liés au tourisme de luxe sur la Côte d’Azur entre Monte Carlo et Saint Tropez également Paris et Courchevel.

Je propose le support logistique et humain à mes clients qui participent aux manifestations professionnelles et culturelles d'envergure médiatique internationale qui se déroulent à Cannes comme Le Festival du Film, le Midem, MipTV, Mipim, Lions Pub, Gartner, Mipcom, Mapic, TaxFree, ILTM, Yacht show,Jumping...



A travers ces activités et au fil des années j’ai tissé un réseau de contacts privilégiés nationaux et étrangers dans tous les secteurs.

Afin de compléter l’offre de services j' exerce l’activité de représentant immobilier en indépendant. Volontairement je n’ai pas de vitrine et je ne communique pas sur les biens que l’on m’a confiés. Je ne travaille qu’avec mes relations et le networking, car la plupart de ces biens résidentiels et commerciaux sont hors marché sur Cannes et la région Cote d'Azur, Monaco, Paris et Bordeaux pour les vignobles .

Si vous pensez que notre mise en relation peut nous être fructueuse; sachez que s’il se présente un jour une demande d’un client pour organiser un séjour à un salon professionnel Cannois, participer ou réaliser un évènement à Cannes ou sur la Côte d’Azur, mais aussi faire une location ou une transaction immobilière résidentielle ou commerciale qui nécessite un partenariat, j’accepte volontier de collaborer pour satisfaire cette opportunité et conclure cette opération ensemble.

Si vous êtes à Cannes pour affaire ou par loisir, en groupe ou seul j'aurai plaisir à vous assister professionnellement .

Dans l'attente d’une collaboration, si vous ou votre société souhaitez des informations ou prendre contact avec moi, n'hésitez pas selon votre convenance à me joindre par email ou par téléphone.

Contact: Florence de BARROS CONTI - BERNARDON

Email: decide@decide.tv

Gsm: 0033 6 8888 0103

Skype: decidecannes1

Twitter: DECIDE_agency

