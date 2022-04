Blandine MARGOUX

J'interviens sur le vif de l'actualité des entreprises et des organismes publics. Pour rédiger des comptes rendus et des synthèses, je dois faire preuve de perspicacité, d'autonomie et de justesse d'analyse, afin de saisir immédiatement les enjeux sous-jacents et les interventions, les mettre en mots et en page, en temps différé ou réel. Le métier que j'exerce requiert une excellente culture générale, la maîtrise de l'écrit, une aisance relationnelle, ainsi que la faculté de rechercher et de vérifier des informations.



Mes compétences :

Rédactrice

Communication externe

Rédaction

Rédacteur

Recherche documentaire

Réécriture

Communication interne

Compte rendu