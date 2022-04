Alain DREAN

1) Un engagement personnel et professionnel glissé sur la qualité de vie au travaille, « Sécurité, Courtoisie, Spectacle Vivant, Efficacité, Formation et Accompagnement, Echanges »



2) Une véritable connaissance et expérience métier avec des études technique, sécurité, hygiène et environnementale (intégration de la norme ISO20121)



3) Une compréhension des projets artistiques avec un regard technique et philosophique complété par un partage communiquant



4) Compréhension et traitement des projets à travers des plans d’architecte bâtiment et technique spectacle



5) Une connaissance sécuritaire optimisée sur la sécurité des biens et des personnes, en appliquant le code du travail, les différentes réglementations »



6) Mise en place, suivi des projets pour leurs développements technique et commerciaux à travers une réflexion économique, sécuritaire et de rendu



7) Un véritable travail d’équipe et un accompagnement des intervenants optimisé



8) Réflexion professionnelle posée, résonnant, autour d’un axe de réflexion stratégique





Mes compétences :

AutoCAD LT

SSIAP 3