Alexandre DUBOIS

Depuis plusieurs années dans le secteur du commerce et la restauration avec un baccalauréat professionnel en titre, j'ai donc décidé de partir une année à l'étranger pour enrichir mon expérience professionnelle et personnelle pour découvrir le mode de fonctionnement du système canadien.

Au sein du Groupe Le Duff depuis janvier 2013 qui est le numéro deux du café bakery dans le monde avec plus de 1260 restaurants dans le monde entier et un CA d'1,51 milliard d'euros en 2013.

J'ai donc travaillé pour le Duff America filiale du Groupe Le Duff sous l'enseigne Brioche Dorée, puis j'ai été en formation Barista chez Timothys world coffee filiale du Groupe Le Duff pour m'occuper de la formation café pour l'implantation de Bruegger's Bagels en France avec une partie Café.

Les différentes expériences canadiennes m'ont permis de faire une différence entre le marché Français et la marché Canadien par une stratégie d'adaptation.



Actuellement en contrat de professionnalisation au sein de l'enseigne Bruegger's Bagels ( BTS MUC ) j'ai donc plusieurs missions de management, formation, assurer la qualité des produits puis respecter les règles d'hygiènes de l'enseigne.

La formation en alternance est très concrète car nous appliquons directement la partie théorique de l'école sur le terrain avec le droit social, management, gestion, merchandising, différentes stratégies...