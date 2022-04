Alexandre DUBOS

Avec des expériences commerciales dans plusieurs structures, j’ai acquis des compétences comme la gestion de projet, le management d’équipes, ce qui m’a permis d’apprendre la rigueur, l’autonomie et la gestion de crises dans diverses situations.

Dynamique et motivé, j’ai développé au cours de mes expériences professionnelles une aisance relationnelle et un sens de la communication qui me rend disponible et à l’écoute des clients et de mes collaborateurs, favorisant ainsi la synergie au sein d’une équipe.



Mes compétences :

Créativité

Négociation

Travail en équipe

Prospection

Gestion de portefeuille

Relations clients