Corinne GUICHARD

Mon expérience professionnelle s'articule autour de 3 axes :

1 - La formation professionnelle avec la conception pédagogique, la coordination dune équipe, lanimation dans l'acquisition des savoirs, le coaching aux examens et le tutorat dapprenants,

2 - La stratégie : du diagnostic à l'analyse des résultats jusqu'aux recommandations, focus entre la stratégie et lopérationnel

3 - La communication digitale : gagner en visibilité pour accroître la notoriété et l'image de l'entreprise, mise en place et suivi de la stratégie digitale, lanimation des réseaux sociaux, lanalyse des KPI.



Mon parcours est synonyme de polyvalence et d'adaptabilité à l'environnement économique actuel.

-----------------------------------------------------------------

Des compétences

Formation / pédagogie digitale / stratégie digitale / gestion dentreprise / stratégie dentreprise / coach emploi formation