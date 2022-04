Alexandre DUCHEMIN

Bonjour aux visiteurs,



Alexandre, 34 ans, résidant sur Angers ( 49 ), je suis rigoureux et perfectionniste dans mon travail, ponctuel, j'aime le challenge et le travail en équipe.



Actuellement en formation de technico commercial en alternance, je recherche une entreprise afin de continuer mon apprentissage, ainsi que de montrer de quoi je suis capable entant de technico commercial.



Apres un parcours de plusieurs années sur les chantiers, à divers postes, et une formation réussite dans le domaine de la conduite de travaux.



j'aspire à trouver une société à taille humaine pour mettre en pratiques mes compétences et mes connaissances, donner le meilleur de moi même et en apprendre d'avantages au sein d'une équipe motivante et ambitieuse.



Mes compétences :

Dessinateur AUTOCAD 3D 2D

Gestion d'équipes

Chiffrage