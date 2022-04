Alexandre DUCOURTIEUX

Ancien juriste en droit des Contrats informatique, j'ai décidé de changer de métier pour devenir commercial, et participer à des projets de développement d'entreprises.



Aujourd'hui chez Appliwave je travaille à consolider la relation avec nos partenaires et je les aides a développer leur chiffre d'affaires, par la distribution de nos services hébergés. Nous réalisons un véritable accompagnement commercial et technique afin de satisfaire les demandes de Sauvegarde en ligne, de Connexion Internet professionnelle, d'hébergement en France, de téléphonie sur IP, ainsi que la mise en place de plan de reprise d'activité afin de sécuriser votre infrastructure.



Si vous avez le désir d'augmenter votre chiffre d'affaires avec un partenaire qui vous apporte le soutien d'un groupe informatique, un accompagnement personnel, nous serons à vos côtés.





Mes compétences :

Droit immobilier

Droit fiscal

Droit des contrats

Droit des sociétés

Microsoft Office