Grégory BARATIN

Connaissances informatiques



• Gestion d’un parc informatique : fichiers et impression, base de données (Oracle, SQL), messagerie électronique (Exchange), serveur proxy ou pare-feu, serveur d'accès à distance, gestion des bureaux, protection antivirus, système de sauvegarde.

• Conception de systèmes d'information ainsi que la planification et l'administration des interconnexions réseaux. (TCPIP, VPN, VOIP, VLAN, QoS)

• Maîtrise des applications métiers et des systèmes fonctionnels d'une entreprise (ex : CIEL, SAGE, EBP, BATIGEST, GERCOP, ANAEL).

• Programmation basique C, C++.

• Création de site internet : Photoshop, Flash, HTML, PHP, MySQL.

• Certifié NETGEAR COMMUTATION EXPERT, KASPERSKY et MICROSOFT.



Mes compétences :

Informatique

MCSE

Réseau informatique

Microsoft

Réseau